De niet-essentiële winkels in België, zoals kleding- of meubelwinkels en de Hema, mogen per 1 december weer open. Dat heeft het overlegcomité van de federale en regionale regeringen besloten, melden de belangrijkste Belgische media.

Er zouden wel strikte voorwaarden aan het shoppen worden verbonden, maar details zijn daarover nog niet bekend. Volgens De Morgen moet het winkelen solo gebeuren en voor maximaal dertig minuten.

Het Overlegcomité met premier Alexander De Croo is nog bezig.