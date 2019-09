‘Winkelketens bieden meer reizen aan’

In de ondergang van de kolossale touroperator Thomas Cook zien andere bedrijven een kans om het ontstane gat te vullen. De Duitse winkelketen Aldi-Süd heeft in de nieuwe reclamefolder een hele serie reizen uitgestald. Onder de kop ‘Droomreizen voor Aldi-prijzen’ wordt de klant erop gewezen dat je ook in de herfst met Aldi op pad kan, meldde een Duitse website voor consumentenadvies en -nieuws, Chip365.

Dit is een seizoensprimeur voor de winkelketen die normaal gesproken vrijwel uitsluitend reizen in de reclamefolders aanbiedt in de maanden maart, april en mei. De recente ineenstorting van Thomas Cook voedt ook de reislust bij winkelketen Lidl, die plotseling een speciale reclamefolder heeft uitgebracht die ‘Reisehighlights’ heeft en die over reizen naar Mallorca, het Middellandse Zeegebied en cruises gaat.

De winkelketens zijn echter over het algemeen niet zelf de touroperator, maar werken daarvoor samen met ondernemingen uit de reisbranche.