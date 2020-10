Winkelketen in VS haalt wapens uit schappen vanwege verkiezingsonrust

De Amerikaanse winkelketen Walmart heeft deze week besloten vuurwapens en munitie voorlopig uit de schappen te halen.

In een verklaring zegt het bedrijf dit besluit te hebben genomen met het oog op de komende verkiezingen. Walmart sluit onrust en plunderingen rond de verkiezingsdag niet uit.

Mede naar aanleiding van ongeregeldheden, deze week, in de stad Philadelphia, schrijft de leiding van het grootwinkelbedrijf: “We hebben enkele voorvallen van burgerlijke onrust gezien. Daarom hebben we hebben we de vuurwapens en munitie uit de schappen gehaald. Het is een voorzorgsmaatregel voor de veiligheid van onze medewerkers en klanten.’

Walmart heeft ruim 4700 vestigingen in heel de VS. Bij ongeveer de helft daarvan zijn wapens en munitie te koop. Deze zijn nu voorlopig opgeslagen in loodsen. Wanneer een klant een wapen wil kopen, haalt een winkelmedewerker het gewenste geweer uit de opslag gehaald.

Volgens een woordvoerder van Walmart is er de laatste tien dagen sprake van een run op wapens. Zowel bij de betreffende afdelingen van de Walmart als bij gespecialiseerde wapenwinkels stonden soms lange rijen klanten.

De autoriteiten in de VS houden er rekening mee dat de verkiezingen voor ontevreden groepen kiezers reden kunnen zijn om te gaan rellenschoppen. De instanties sluiten niet uit dat zich daarbij plunderingen en gewelddadigheden voordoen. Verschillende Amerikaanse burgers hebben recent in de media gezegd wapens en munitie te hebben gekocht voor het geval dat er onlusten over de verkiezingsuitslag uitbreken. Welgestelde Amerikanen in grote steden hebben met het oog daarop extra beveiliging van hun panden geregeld, bijvoorbeeld door het aantrekken van oud-militairen.

De afgelopen jaren haalde Walmart al vaker wapens uit de schappen, bij voorbeeld na dodelijke schietpartijen op scholen of wanneer maatschappelijke spanningen opliepen. De laatste keer was gedurende de Black Lives Matter-protesten in juni, naar aanleiding van de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd door politiegeweld.