Winkelende Engelsen moeten nu verplicht mondkapjes dragen

Bezoekers van Engelse winkels waren vrijdag voor het eerst verplicht om mondkapjes te dragen. De uitvoering van het nieuwe beleid verliep niet overal even vlot. Sommige winkels wijzen klanten op de mondkapjesplicht, maar een aantal grote ketens ziet dat volgens Britse media als de verantwoordelijkheid van de autoriteiten.

De politie kan een boete van 100 pond (bijna 110 euro) opleggen als mensen zich niet houden aan de nieuwe regels. Belangenorganisatie voor politiemensen PFEW heeft echter gewaarschuwd dat korpsen vaak niet de middelen hebben om op grote schaal te handhaven. De organisatie vindt dat winkels klanten zonder mondkapjes de toegang moeten weigeren.

De politie in Bedfordshire heeft burgers ook al opgeroepen niet het alarmnummer te bellen als winkelende mensen geen mondkapjes dragen. Dat moet volgens het korps worden gemeld bij beveiligers of medewerkers van de winkels, maar die zeggen soms ook weinig te kunnen beginnen.

Een winkelier in Londen vertelde de BBC dat ze klanten in haar kantoorboekhandel wel vraagt om mondkapjes te dragen, maar dat niet iedereen daar gehoor aan geeft. Wel leken de meeste klanten in haar winkelstraat zich aan de nieuwe regels te houden. Die gelden ook in banken, postkantoren en winkelcentra.

Grote ketens gaan op uiteenlopende manieren om met de mondkapjesplicht. Bij supermarkten van Waitrose worden klanten gewezen op de regels en Tesco verkoopt volgens de BBC zelfs mondkapjes bij de ingang. Sainsbury’s en Costa Coffee zeggen niet te zullen ingrijpen als mensen geen mondkapjes willen dragen.

Sommige mensen vinden dat de regering veel eerder met dergelijke maatregelen had moeten komen. Een 72-jarige vrouw uit St Helens zegt tegen Sky News dat ze al langer een mondkapje draagt, omdat ze tot een kwetsbare groep behoort. „Ze hadden hier op dag 1 al mee moeten beginnen.”