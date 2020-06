Winkeldief vergeet in de haast zijn zoon

Een hypernerveuze winkeldief is in de haast om weg te komen zijn zoon van acht vergeten. De man had in een supermarkt in Bautzen, in de deelstaat Saksen, voor 5 euro aan spullen in zijn zak gestopt zonder te betalen. Toen het alarm afging nam hij in paniek de benen, met achterlating van de knul.

Voor de Duitse politie was het dus een klein kunstje de identiteit van de 29-jarige dader te achterhalen. Tijdens de vlucht kwam de dief ten val en raakte gewond. Behandeling in een ziekenhuis was zelfs nodig, zei een politiewoordvoerder zaterdag.