Winkelcentrum in Parijse wijk La Défense geëvacueerd

Het winkelcentrum Les Quatre Temps in de zakenwijk La Défense in het westen van Parijs is dinsdag geëvacueerd tijdens een politieoperatie, meldt de politie van Parijs op Twitter.

Volgens de politie „belde een man om te melden dat hij een gewapende persoon had gezien bij het winkelcentrum in La Défense”. „Er vinden controles plaats.” Het winkelcentrum werd geëvacueerd om controles mogelijk te maken, aldus de mededeling.

Op Twitter adviseerde de politie „mensen in de omgeving om zich niet te verplaatsen en de instructies van de autoriteiten op te volgen”. Ook het trein- en metrostation van La Défense „wordt geëvacueerd”, zei openbaarvervoerbedrijf RATP op Twitter.