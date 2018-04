Wind dwarsboomt Britse overvallers

Twee criminelen hebben na een overval in de Britse plaats Droylsden niet lang van hun buit kunnen genieten. Eén van de mannen had de geroofde bankbiljetten in zijn broek gepropt en zag ze vervolgens wegwaaien, bericht de regionale krant Manchester Evening News.

De politie heeft beelden vrijgegeven van het stuntelende duo, in de hoop de daders op het spoor te komen. Te zien is hoe de bankbiljetten uit de broek waaien van één van de mannen. Hij doet vervolgens een poging de rondvliegende buit op te rapen, maar lijkt daarbij alleen maar meer geld te verliezen. Ondertussen moet de man auto’s ontwijken die door de straat rijden.

De mannen hadden het geld buitgemaakt tijdens een overval op een reisbureau. Ze konden uiteindelijk wegvluchten in een auto. De politie is nog op zoek naar het duo.