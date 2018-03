Win Myint nieuwe president Myanmar

Het parlement van Myanmar heeft woensdag Win Myint gekozen als nieuwe president. De 66-jarige Win, voorzitter van het parlement, is een vertrouweling van Aung San Suu Kyi, die de feitelijke leiding over het land in handen heeft.

Afgelopen week trad Htin Kyaw met onmiddellijke ingang af als staatshoofd. Volgens waarnemers vertrok de 71-jarige politicus vanwege zijn slechte gezondheid.

Op papier is de president in Myanmar de leider van de staat met vergaande bevoegdheden. De rol van de president is echter meer ceremonieel omdat Aung San Suu Kyi feitelijk de baas is. Zij mag volgens de door de militairen gedicteerde grondwet geen president worden.