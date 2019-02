William Barr beëdigd als justitieminister VS

De Republikein William Barr is voor de tweede keer aangetreden als de Amerikaanse minister van Justitie. De Senaat stemde donderdag met 54 tegen 45 leden in met zijn benoeming. Dat gebeurde grotendeels volgens de partijlijnen. Barr is later op de dag meteen beëdigd als opvolger van Jeff Sessions, die in november het veld moest ruimen.

Veel Democraten hebben moeite met de aanstelling van Barr. „Justitie heeft een leider nodig die onafhankelijk is van het Witte Huis en die in staat is overeind te blijven tegen Trump”, aldus het prominente commissielid Dianne Feinstein. „Bill Barr heeft niet laten zien dat hij die leider is”.

De 68-jarige Barr uit New York krijgt als bewindsman ook het toezicht op het werk van de speciale onderzoeker Robert Mueller. Hij heeft gezegd dat Muellers onderzoek doorgaat. Mueller onderzoekt eventuele banden tussen Trumps naaste medewerkers en Russen voorafgaand aan de verkiezingen van 2016. Barr was in de jaren 1991-1993 minister van Justitie in de regering van president George Bush senior.