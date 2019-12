‘Wildplasser’ opent vuur in Mexico, drie doden

In de hoofdstad van Mexico zijn drie mensen doodgeschoten in de buurt van het presidentiële paleis. Twee mensen raakten bij de schietpartij gewond, meldt de politie die de schutter heeft gedood. De Mexicaanse president Andres Manuel Lopez Obrador was in het buitenland toen het gebeurde.

Volgens de eerste bevindingen van de politie, was de dader in een gebouw in het centrum van Mexico-Stad op zoek naar een plekje om te plassen. Toen hij daar op werd aangesproken, opende hij het vuur. Ruim honderd agenten waren naar het incident toegesneld en hadden de straten afgezet.