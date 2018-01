Wilde wolf waargenomen in Vlaanderen

Een Duitse wolf, door wetenschappers uitgerust met een halsbandzender, is opgedoken in Vlaanderen. Het dier was rond Kerstmis vanuit de noordelijke deelstaat Mecklenburg-Vorpommern eerst de Duits-Nederlandse grens overgestoken en liep vervolgens vanuit Noord-Nederland helemaal naar de Belgisch-Nederlandse grens tussen de provincies Limburg en Noord-Brabant en Belgisch Limburg.

Die grens passeerde hij op 2 januari, zo meldt de Belgische natuurvereniging Landschap vzw zaterdag. De afgelopen dagen verbleef de wolf in Beringen en in de buurt van het militair domein in Leopoldsburg. Het dier heeft ruim 500 kilometer afgelegd in tien dagen tijd.

Belgiƫ was het laatste land op het Europese continent dat de afgelopen jaren nog niet door wolven was bezocht. In augustus 2011 was er al een keer een zo goed als zekere waarneming in Gedinne, in de Ardennen, maar sindsdien kon geen waarneming meer met zekerheid bevestigd worden.