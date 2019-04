Wilde dieren geëvacueerd uit Gaza

In totaal 43 wilde dieren, waaronder vijf leeuwen, een wolf en apen, zijn zondag geëvacueerd uit de Gazastrook. Ze leefden onder erbarmelijke omstandigheden in de dierentuin van Rafah, in het zuiden van de streek die al meer dan tien jaar wordt geïsoleerd door Israël. De dierenwelzijnsorganisatie Four Paws (Vier Voeters) regelde het vervoer van de Palestijnse enclave naar Jordanië.

De dieren waren weliswaar vermagerd en verzwakt, maar stabiel genoeg om de reis van zo'n 300 kilometer door Israël te doorstaan. Dat gebeurde onder verdoving om ze in kooien te kunnen leggen. Eigenlijk zou het transport al eind maart plaatsvinden, maar toen was de grens gesloten door het oplaaiende conflict.

De reddingsactie kwam tot stand met toestemming van de islamitische beweging Hamas, die in Gaza de dienst uitmaakt, de Israëlische autoriteiten en eigenaar van de dierentuin. Deze klaagde al lang dat hij niet meer kon zorgen voor de exotische bewoners. In januari stierven vier leeuwenwelpen door de kou.