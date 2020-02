Wie terugkeert in Peking moet 14 dagen thuisblijven

Mensen die terugkeren naar Peking moeten zelf veertien dagen lang contact met anderen vermijden. Ze moeten twee weken in quarantaine volgens het staatsmedium Beijing Daily. De autoriteiten dreigen met sancties tegen mensen die terugkomen naar de Chinese hoofdstad en die dit voorschrift aan hun laars lappen.

De maatregel moet helpen de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. Het virus is in december in Wuhan, circa 1000 kilometer ten zuiden van Peking, opgedoken. Er zijn al meer dan 64.000 besmettingsgevallen geconstateerd en bijna 1400 patiënten zijn aan de gevolgen overleden.