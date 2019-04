Widodo aan kop na verkiezing Indonesië

Zittend president Joko Widodo gaat ruim aan kop na de Indonesische presidentsverkiezingen. Uit onofficiële schattingen van meerdere organisaties blijkt dat ‘Jokowi’ meer dan 10 procentpunten voorloopt op zijn uitdager, ex-generaal Prabowo Subianto.

Het Centrum voor Strategische en Internationale Studies (CSIS) in Jakarta meldt zelfs dat de zittende leider op bijna 57 procent van de stemmen staat, tegenover ruim 43 procent voor Subianto. Widodo versloeg de voormalige generaal ook al bij de vorige presidentsverkiezing in 2014.

In totaal konden ruim 190 miljoen stemgerechtigde Indonesiërs woensdag een president kiezen. Het land, dat bestaat uit zo’n 17.000 eilanden, hield gelijktijdig ook verkiezingen voor het parlement en andere overheden. Het tellen van de stemmen is nog in volle gang. De officiële uitslag wordt volgende maand verwacht.