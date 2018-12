Wickremesinghe terug als premier Sri Lanka

In Sri Lanka is Ranil Wickremesinghe zondag opnieuw beëdigd als premier ten overstaan van president Maithripala Sirisena. Deze had hem eind oktober ontslagen en vervangen door oudgediende Mahinda Rajapaksa in afwachting van nieuwe verkiezingen. Ook het kabinet werd naar huis gestuurd.

De eilandstaat raakte daardoor in een politieke crisis. Door het terughalen van Wickremesinghe, leider van de Verenigde Nationale Partij (UNP), is die mogelijk bezworen. Rajapaksa stapte zaterdag op om een totale impasse bij de overheid te voorkomen. Enkele weken na zijn aantreden was tegen hem al een motie van wantrouwen aangenomen.

Een UNP-afgevaardigde zei in de media dat er overeenstemming is bereikt over de vorming van een regering met de Singalese nationalisten. Deze zogenoemde UNF-coalitie trad onder leiding van Wickremesinghe ook al aan na de verkiezingen van 2015.