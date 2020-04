WHO: zorgen om toename huiselijk geweld tijdens coronacrisis

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) maakt zich zorgen over de toename van huiselijk geweld tijdens de coronacrisis. Dat maakte WHO-topman Tedros Adhanom Ghebreyesus zaterdag bekend op Twitter. „Helaas zijn er meldingen van een toename van huiselijk geweld sinds het begin van de Covid-19-uitbraak. Er is nooit een excuus voor geweld.” Verdere details gaf hij niet.

Tedros roept slachtoffers van huiselijk geweld op „te praten met ondersteunende familieleden en vrienden”. „Zoek verder ook steun bij een hulplijn of lokale diensten”, beveelt hij aan. Daarnaast hoopt hij dat mensen „een plan maken om zo jezelf en je kinderen te beschermen. Op welke manier dan ook”. Het is volgens Tedros ook goed om eventueel na te denken over een plek waar het veiliger is.

Veel landen hebben mensen opgeroepen zoveel mogelijk thuis te blijven vanwege het coronavirus. De toename van huiselijk geweld is daar mogelijk een gevolg van.