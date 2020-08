WHO: zeker 100.000 nieuwe coronagevallen per dag in Amerika’s

In de Amerikaanse landen worden nu dagelijks 100.000 nieuwe gevallen van het coronavirus gemeld, waarvan de helft in de Verenigde Staten. Dat zei regionaal WHO-directeur Carissa Etienne dinsdag. Etienne waarschuwde dat in meerdere landen die de uitbraak eerst onder controle leken te hebben, zoals Argentinië en Colombia, het virus aan een opmars bezig is.

Ook in Centraal-Amerika en de Dominicaanse Republiek is het aantal virusgevallen volgens de WHO-bestuurster flink aan het toenemen. „Onze regio blijft in de greep van Covid-19”, aldus Etienne.

Etienne waarschuwde ook dat de druk die het longvirus op de gezondheidsdiensten legt ervoor kan zorgen dat andere ziektes die juist onder controle waren - zoals tuberculose, hiv en hepatitis - weer de kop opsteken.

Uit data van de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO) blijkt bijvoorbeeld dat 30 procent van de mensen met hiv de zorg ontlopen tijdens de coronapandemie. Ook kampen meerdere landen met beperkte medicijnvoorraden. „Dit is zorgelijk, omdat zonder doorgaande zorg en consistente medicatie, mensen met hiv eerder ziek worden en het doorgeven aan hun partners”, aldus Etienne, die overheden opriep meer in te zetten op zorg buiten de ziekenhuisdeuren.