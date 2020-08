WHO wil veiligheidsgegevens van Russisch coronavaccin zien

De Wereldgezondheidsorganisatie stelt dat elk WHO-stempel van goedkeuring op een Covid-19-vaccinkandidaat een rigoureuze beoordeling van veiligheidsgegevens vereist. De WHO zei dit dinsdag in reactie op de aankondiging van Rusland dat het een vaccin had goedgekeurd.

President Vladimir Poetin zei dinsdag dat Rusland het eerste land is dat een vaccin goedkeurde dat ‘duurzame immuniteit’ biedt tegen het nieuwe coronavirus.

„We staan in nauw contact met de Russische gezondheidsautoriteiten en er zijn besprekingen gaande met betrekking tot een mogelijke pre-kwalificatie van het vaccin door de WHO”, zei woordvoerder Tarik Jasarevic van de gezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties in Genève tijdens een onlinepersconferentie.

„Pre-kwalificatie van elk vaccin omvat een grondige beoordeling van alle vereiste veiligheids- en werkzaamheidsgegevens.”

Het Russische Spoetnik V-vaccin is ontwikkeld door het onderzoeksinstituut Gamaleja in samenwerking met het ministerie van Defensie van het land.

Volgens het laatste WHO-overzicht van 31 juli wordt er wereldwijd aan in totaal 165 kandidaat-vaccins gewerkt. Daarvan zijn er 139 nog in de preklinische evaluatie, terwijl de andere 26 zich in verschillende testfasen op mensen bevinden.