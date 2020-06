WHO wil graag blijven samenwerken met VS

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wil graag blijven samenwerken met de Verenigde Staten. Dat heeft de voorzitter van de WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus maandag gezegd tijdens een persconferentie.

De Amerikaanse president Donald Trump zei vorige week dat hij de banden met de WHO volledig verbreekt. Trump is niet te spreken over de aanpak van het coronavirus door de WHO.

Tedros zei maandag dat de VS „een groot verschil” heeft gemaakt de afgelopen decennia. „We hopen te kunnen blijven samenwerken.”

Op de persconferentie werden verklaringen van Italiaanse artsen dat het coronavirus zwakker wordt, tegengesproken. Volgens de WHO is er geen bewijs dat de hevigheid van de ziekte Covid-19 minder is geworden.