WHO wil dodental door slangenbeten halveren

Slangenbeten eisen wereldwijd nog altijd tussen de 81.000 en 138.000 levens per jaar. Nog eens 400.000 mensen houden blijvend letsel over aan een onfortuinlijke ontmoeting met een giftig serpent. Tijd voor actie, vindt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), die slangenbeten als een „verwaarloosde tropische ziekte” beschouwt.

De VN-organisatie trekt 73 miljoen euro uit voor maatregelen. Het doel is om het aantal doden door slangenbeten de komende twaalf jaar te halveren.

Arme plattelandsbewoners in Afrika, Azië en Zuid-Amerika lopen het grootste risico om gebeten te worden door een giftige slang. Kinderen zijn het kwetsbaarst.

Een slangenbeet is meestal goed behandelbaar, mits op tijd antigif wordt toegediend. Een van de problemen is de beschikbaarheid daarvan. De WHO wil de productie en verspreiding van tegengif verbeteren. Daarnaast zet de organisatie in op betere voorlichting. Relatief simpele maatregelen, zoals het dragen van schoenen, verkleinen het risico op een slangenbeet.