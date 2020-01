WHO weet nog niet hoe dreigend coronavirus is

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vindt het nog te vroeg om conclusies te trekken over de ernst van de uitbraak van het coronavirus. Een woordvoerder beklemtoonde dat er niet alleen gekeken wordt naar het aantal patiënten. Dat zal zeker stijgen, maar om de uitbraak te bestempelen als een internationale bedreiging voor de volksgezondheid moet er meer bekend zijn, aldus de WHO.

De in Genève zetelende VN-organisatie weegt sinds afgelopen dinsdag af of het virus een ‘PHEIC-status’ krijgt. Het zou de zesde keer worden dat de WHO zo’n status toekent aan een noodsituatie met betrekking tot de gezondheid.