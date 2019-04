WHO vreest uitbraak ziektes in Libië

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vreest dat in Libië besmettelijke ziektes kunnen uitbreken. Het water in het land is vervuild en mensen ontvluchten de gevechten rond de hoofdstad Tripoli. Er zijn voor circa twee weken noodvoorraden voor ziekenhuizen en gezondheidscentra.

Na een week gevechten zijn 75 mensen omgekomen en 323 gewond geraakt, onder wie ook burgers. Tot nu toe zijn 6000 mensen op de vlucht gegaan, maar de WHO verwacht volgens een woordvoerder dat „duizenden zo niet honderdduizenden meer” op drift raken.