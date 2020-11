WHO: vorig jaar stierven meer dan 200.000 mensen aan mazelen

Volgens schattingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Amerikaanse gezondheidsautoriteit CDC stierven vorig jaar ongeveer 207.500 mensen aan mazelen. Het dodental is met 50 procent gestegen in vergelijking met 2016, staat in een rapport van de WHO en CDC dat donderdag in Genève is gepubliceerd.

„Dat waren doden die voorkomen hadden kunnen worden”, zei WHO-expert Natasha Crowcroft. Vooral landen in Afrika werden getroffen. In totaal werden het afgelopen jaar bijna 870.000 mensen geregistreerd die besmet waren geraakt met het zeer besmettelijke virus.

Bij mazelen, dat als kinderziekte wordt beschouwd, kunnen dodelijke complicaties optreden. Volgens de WHO stierven er elk jaar ongeveer 2,6 miljoen mensen wereldwijd aan de ziekte totdat in 1963 een vaccin werd geïntroduceerd.

In meerdere landen kregen volgens Crowcroft te weinig kinderen de twee vaccinaties die nodig zijn voor immuniteit. Volgens de WHO hebben zich in 2019 grote uitbraken voorgedaan in negen landen. Bijvoorbeeld in de Centraal-Afrikaanse Republiek, de Democratische Republiek Congo, Georgië, Kazachstan en Oekraïne.

Deskundigen vrezen in landen met een slechte gezondheidszorg als gevolg van de coronapandemie een nog slechtere vaccinatiegraad.