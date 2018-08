WHO verwacht meer ebola-gevallen in Congo

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) weet niet zeker of alle mensen die in het noordoosten van Congo mogelijk besmet zijn geraakt met het dodelijke ebolavirus zijn geïdentificeerd. Dat heeft te maken met de oorlogsituatie in delen van de provincie Kivu. Hulpverleners hebben sommige gevaarlijke plaatsen niet kunnen bereiken.

De WHO zegt dat tot dusver vijfhonderd personen zijn ingeënt. Sinds de laatste uitbraak zijn er 78 bewezen en vermoedelijke infectiegevallen geregistreerd, inclusief de 44 patiënten die zijn overleden. De medische teams hebben ongeveer 1500 mensen opgespoord die contact hebben gehad met ebola-slachtoffers.

Woordvoerder Tarik Jasarevic vertelde vrijdag niet te weten of alle infectieketens in kaart zijn gebracht. Het virus kan dus in onbekende lijn zijn overgedragen. Daarom verwacht hij een toename van het aantal besmettingsgevallen en zieken.