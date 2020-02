WHO: verspreiding coronavirus kan nog worden ingedamd

De toename van coronabesmettingen in Italië, Iran en Zuid-Korea is „zeer zorgelijk” maar het virus kan nog steeds worden ingedamd en groeit niet uit tot een pandemie. Dat heeft de chef van de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN (WHO) woensdag gezegd.

Volgens Tedros Adhanom Ghebreyesus moet ook worden opgepast met het gebruik van het woord pandemie, een wereldwijde epidemie. Het risico bestaat dat angst voor corona onnodig en onterecht wordt aangewakkerd.

Wereldwijd zijn er nu 80.988 besmettingen geteld in 33 landen. 96,5 procent van de gevallen zijn in China. Volgens de WHO is er geen aanleiding voor paniek, aldus de Europese chef Hans Kluge. Hij meldde dat er nog geen effectief medicijn is.