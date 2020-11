WHO: vaccinnieuws AstraZeneca bemoedigend

Het is „bemoedigend” nieuws dat het coronavaccin van AstraZeneca tot 90 procent effectief is, reageert de Wereldgezondheidsorganisatie WHO op de aankondiging van de Brits-Zweedse farmaceut.

Hoofdwetenschapper van de WHO Soumya Swaminathan kijkt uit naar de onderzoeksgegevens, „net zoals bij de andere veelbelovende resultaten van de afgelopen weken”. Zowel Pfizer als Moderna meldde onlangs dat hun vaccins bij 95 procent van de proefpersonen effectief zijn.

Swaminathan is blij dat AstraZeneca inspanningen doet de vaccins betaalbaar en eenvoudig bewaarbaar te maken.

AstraZeneca trekt met de ontwikkeling van het potentiële Covid-19-vaccin op met de Universiteit van Oxford. Testresultaten onder 20.000 vrijwilligers toonden aan dat het middel bij 70 procent effectief was. Bij proefpersonen die eerst een halve dosis en later een volledige dosis kregen van het vaccin, steeg de effectiviteit tot 90 procent.