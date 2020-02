WHO: Vaccin tegen coronavirus over anderhalf jaar beschikbaar

Een vaccin tegen het nieuwe coronavirus kan over achttien maanden gereed zijn. Dat heeft het hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dinsdag gemeld.

WHO-topman Tedros Adhanom Ghebreyesus stelde dat het virus als „staatsvijand nummer één” moet worden beschouwd. Hij riep de internationale gemeenschap op eensgezind op te treden tegen het virus om erger te voorkomen. „Als we dat niet doen, kan dat leiden tot veel meer besmettingen en veel hogere kosten”, waarschuwde de topman. Ghebreyesus toonde zich optimistisch dat er een „reële kans” is dat verspreiding van het virus een halt kan worden toegeroepen.

De WHO houdt momenteel een conferentie in Genève over de bestrijding van het virus, dat inmiddels 25 landen heeft bereikt.

Het coronavirus krijgt de officiële naam Covid-19, zo is dinsdag in Geneve bepaald. Het virus stond tot dusver bekend als 2019-nCoV en werd soms ook het Wuhanvirus genoemd. Wuhan is de stad in China waar het virus voor het eerst de kop opstak. De ”co” in de nieuwe naam Covid-19 staat voor corona, de ”vi” voor virus en de ”d” voor disease, het Engelse woord voor ziekte.

De WHO liet weten dat een omschrijving is gezocht die niet verwijst naar een geografische locatie, naar een dier, persoon of groep mensen en die ook gemakkelijk is uit te spreken. Dergelijke eisen zijn bedoeld om stigmatisering te voorkomen.

Daling

De belangrijkste medisch adviseur van de Chinese regering heeft woensdag gemeld dat het aantal nieuwe gevallen van virusbesmettingen in China daalt. „Ik hoop dat deze epidemie ergens in april over is”, zei epidemioloog Zhong Nanshan.

Het aantal doden als gevolg van het virus liep woensdag op naar 1113, meldde de nationale gezondheidscommissie van China. Met 97 dodelijke slachtoffers op woensdag, tegen 108 een dag eerder en ook een lager aantal nieuwe besmettingen dan een dag eerder, zijn wetenschappers in China voorzichtig positief.

In China werden woensdag 2015 nieuwe besmettingen met het coronavirus geconstateerd. Dat is het laagste aantal sinds 30 januari.

Cruiseschip

Op het cruiseschip Diamond Princess werden woensdag 39 nieuwe besmettingen geconstateerd. Ook raakte een quarantaine-medewerker besmet. Het totale aantal besmettingen op het cruiseschip dat voor Japan ligt, is daarmee op 175 gekomen. Het schip heeft ongeveer 3700 mensen aan boord, onder wie vijf Nederlanders. Bemanningsleden klaagden er dinsdag over dat te weinig wordt ondernomen om hen te beschermen tegen het virus. „Dit was mijn droombaan, maar het is een nachtmerrie geworden”, zei een Indiase scheepskok tegen de krant Washington Post.

Nederland zoekt naarstig naar een oplossing voor het cruiseschip Westerdam, dat uit vrees voor het nieuwe coronavirus ronddoolt in Aziatische wateren. De contacten lopen op diplomatiek en politiek niveau, meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag dinsdag.

Ook de rederij Holland-Amerika Lijn zelf werkt aan een oplossing voor het cruiseschip dat niet mag aanmeren in Thailand, uit angst voor verspreiding van het virus. De Westerdam vaart onder Nederlandse vlag, maar is van de Amerikaanse rederij Holland-Amerika Lijn.

Het virus is bij geen van de 1455 passagiers en 802 bemanningsleden vastgesteld.