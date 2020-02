WHO: te vroeg voor voorspellingen over hoogtepunt uitbraak

De Wereldgezondheidsorganisatie vindt het te vroeg om te zeggen of het hoogtepunt van de uitbraak van het nieuwe coronavirus is bereikt. „Ik denk dat het veel te vroeg is om voorspellingen te doen over het begin, midden en einde van deze epidemie”, waarschuwde WHO-topfunctionaris Michael Ryan.

De WHO vergaderde dinsdag en woensdag in Genève over de uitbraak van het virus, waar in China tienduizenden mensen mee zijn besmet. Daar maakten de autoriteiten bekend dat het aantal nieuwe besmettingen voor de tweede dag op rij is gedaald.

„Het aantal meldingen over nieuwe ziektegevallen in China is de afgelopen week gestabiliseerd”, bevestigde WHO-topman Tedros Adhanom Ghebreyesus. Hij beklemtoonde echter dat grote terughoudendheid nodig is bij het interpreteren van dergelijke cijfers. „Het kan nog alle kanten op met deze uitbraak.”