WHO stuurt Congo vaccins tegen ebola

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft woensdag de eerste 4000 doses van een ebola-vaccin naar Congo gestuurd. Het is de eerste keer dat het experimentele vaccin wordt ingezet sinds het is ontwikkeld, tijdens de laatste grote uitbraak twee jaar geleden.

Het vaccin, ontwikkeld door Merck, heeft nog steeds geen vergunning, maar is effectief gebleken tijdens testen in West-Afrika bij de grootste uitbraak ooit van ebola. In de periode 2014-2016 stierven toen 11.300 mensen in Guinee, Liberia en Sierra Leone door het virus.

Gezondheidsfunctionarissen hopen dat ze het kunnen gebruiken om de nieuwste uitbraak in de Democratische Republiek Congo tegen te gaan. De WHO denkt dat tot nu toe twintig mensen zijn gestorven door het virus sinds april.

Gezondheidswerkers hebben twee bevestigde gevallen, 22 waarschijnlijke gevallen en 17 verdachte gevallen van ebola geregistreerd in drie zones van het land. 432 personen zijn geïdentificeerd die mogelijk in contact zijn geweest met de ziekte.