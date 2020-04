WHO steeds vaker slachtoffer van cyberaanvallen

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is steeds vaker het slachtoffer van cyberaanvallen, meldt de organisatie op de site. Sinds het begin van de coronapandemie is het aantal pogingen om de WHO online aan te vallen flink gestegen.

Deze week werden nog 450 mailadressen en wachtwoorden van WHO-medewerkers gestolen en online gezet door hackers. Volgens het WHO waren het oude gegevens en konden de hackers het niet gebruiken om in de systemen te komen.

De aanval heeft ook een oud systeem onder vuur genomen, wat nu niet meer te gebruiken is, zegt de WHO. Daar werkten nog wel mensen mee. Alle gegevens binnen dat systeem worden nu overgezet naar andere locaties.

„De beveiliging van gezondheidsinformatie van landen en de privacy van mensen die contact met ons hebben is altijd belangrijk voor ons”, aldus de WHO. De organisatie is bezig om de digitale beveiliging te verbeteren.