WHO spreekt van „zeer hoog” verspreidingsrisico

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) noemt het verspreidingsrisico van het nieuwe coronavirus „heel hoog” op een „wereldwijd niveau”, maar spreekt niet van een pandemie. In dat geval zou iedereen op de wereld worden blootgesteld aan het virus, en dat is niet het geval, zegt de WHO.

Wereldwijd raakten zeker 83.000 mensen besmet, vooral in China. Ruim 2800 mensen stierven; zo’n 36.000 zijn hersteld.

Steeds meer landen, waaronder Nederland, melden besmettingsgevallen. Het virus moet daarom „agressief” worden aangepakt, aldus WHO-topman Tedros Adhanom Ghebreyesus vrijdag. Hij maakte ook bekend dat momenteel wordt gewerkt aan meer dan twintig vaccins. De eerste resultaten daarvan worden „binnen enkele weken verwacht.”

De WHO stelde eerder al in een rapport dat een groot deel van de landen nog niet klaar is om de verspreiding van het virus te kunnen tegenhouden.

Het virus stak eerst de kop op in de Chinese stad Wuhan, maar is inmiddels in meer dan vijftig landen waargenomen. In Europa is vooral Italië hard getroffen, met 888 besmettingen en 21 doden. Vlak buiten Europa is Iran hard geraakt, met 388 besmettingen en 34 doden.

De meeste patiënten herstellen weer. Chinese experts hebben eerder geschat dat het virus een sterftecijfer zou hebben van ongeveer 2 procent, al zijn er grote verschillen tussen leeftijdsgroepen.

Nederlandse vakantiegangers hebben op meerdere plaatsen in de wereld hinder ondervonden door lokale uitbraken of de angst voor het virus. Deze week kwamen Nederlandse toeristen vast te zitten in een hotel op Tenerife, een van de Canarische Eilanden. Daar hadden meerdere Italianen het virus.

De reisbeurs ITB in Duitsland is geannuleerd vanwege corona. De organisatie kon niet voldoen aan de eisen. Er waren tussen 4 en 8 maart 160.000 bezoekers verwacht in Berlijn, met 10.000 exposanten uit 180 landen. Steeds meer deelnemers haakten af vanwege de uitbraak van het virus.

De EU-ministers van Volksgezondheid overleggen vrijdag over de situatie.