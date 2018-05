WHO: Risico ebola in Congo „zeer hoog”

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft haar beoordeling van het volksgezondheidsrisico van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo verhoogd van „hoog” naar „zeer hoog” op nationaal niveau.

De organisatie liet dit vrijdag weten nadat in de stad Mbandaka een geval van ebola was bevestigd. Dat is volgens het agentschap „een groot stedelijk centrum dat zich bevindt op grote nationale en internationale routes voor rivieren, wegen en binnenlandse vluchten”.

Tot dusverre zijn 23 dodelijke gevallen van ebola geconstateerd in de meer geïsoleerde gebieden, waar het voor autoriteiten makkelijker was om het virus in te dammen.

„We gaan een nieuwe fase in van de ebola-uitbraak, die nu drie gebieden treft, waaronder een stedelijke omgeving”, zei minister Oly Ilunga Kalenga van Gezondheid.