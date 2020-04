WHO: precieze bron van coronavirus nu niet te achterhalen

Het is op dit moment onmogelijk om de precieze bron van het coronavirus te achterhalen. Volgens Takeshi Kasai, de regionale directeur voor de Westelijke Pacific van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO, kunnen nu geen conclusies worden getrokken.

Alle beschikbare bewijzen duiden op een dierlijke herkomst, vertelde Kasai tijdens een persconferentie. Eerder werd al geopperd dat vleermuizen of schubdieren de bron voor het coronavirus waren.

De Amerikaanse president Donald Trump liet vorige week weten dat zijn regering wil onderzoeken of het waar is dat het virus is ontstaan in een laboratorium in de stad Wuhan in China. Trump stopte ook de Amerikaanse betaling aan het WHO uit onvrede over de wijze waarop de organisatie de ernst van de uitbraak van het virus in China heeft verdoezeld. Ook Australië pleitte afgelopen weekend de rol van de WHO in de coronacrisis tegen het licht te houden.