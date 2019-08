WHO: plastics in drinkwater geen bedreiging

De concentratie microplastics in het drinkwater is vooralsnog zo laag dat er geen bedreiging is voor de volksgezondheid. Dat schrijft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in haar eerste rapport over dit onderwerp.

Volgens de VN-organisatie wordt een groot deel van de plasticdeeltjes die via het drinkwater binnenkomen niet in het lichaam opgenomen. Al is die conclusie wel getrokken op basis van „beperkte informatie”, stelt de WHO die aandringt op breder onderzoek. „We moeten dringend meer weten.”

Microplastics worden steeds vaker gebruikt, onder meer in cosmetica, maar kunnen ook ontstaan door het uiteenvallen van grotere stukken plasticafval. Ze komen via het afvalwater terecht in het oppervlaktewater en kunnen zo ook in het drinkwater terechtkomen. Veel onderzoek naar de gevolgen van de microscopisch kleine deeltjes in het water is nog niet verricht.