WHO past coronarichtlijnen aan na ‘groot nieuws’ over medicijn

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gaat haar richtlijnen voor de behandeling van mensen met Covid-19 bijwerken na hoopvolle resultaten van een klinische proef met het medicijn dexamethason. Uit de Britse studie bleek dat deze goedkope en al lang beschikbare ontstekingsremmer ernstig zieke patiënten het leven kan redden. De WHO prees de resultaten van de klinische proef als „geweldig nieuws”.

De dinsdag gepubliceerde onderzoeksresultaten toonden aan dat dexamethason het sterftecijfer met ongeveer een derde verlaagt bij de meest zieke Covid-19-patiënten die in het ziekenhuis worden opgenomen. Het middel wordt al sinds de jaren zestig gebruikt om ontstekingen bij ziekten zoals artritis te verminderen.

De klinische richtlijnen van de WHO voor de behandeling van met het coronavirus besmette patiënten zijn gericht op artsen en andere medische professionals. Daarbij worden de nieuwste gegevens gebruikt om clinici te informeren over de beste aanpak van alle fasen van de ziekte.

Hoewel de resultaten van de dexamethason-studie voorlopig zijn, zeiden de onderzoekers achter het project dat het medicijn onmiddellijk de standaardbehandeling zou moet worden bij ernstig getroffen patiënten.

Voor patiënten die op de intensive care aan beademingsapparatuur liggen, bleek de behandeling het sterftecijfer met ongeveer een derde te verminderen, en voor patiënten die alleen zuurstof nodig hadden, lag het sterftecijfer ongeveer een vijfde lager, volgens de voorlopige bevindingen.

Het voordeel werd alleen gezien bij patiënten die ernstig ziek waren door Covid-19 en niet bij patiënten met een mildere variant van de ziekte.

De Britse minister van Volksgezondheid prees woensdag het gebruik van dexamethason voor de behandeling van coronaviruspatiënten als „het beste nieuws tot nu toe” in de virusuitbraak.

„Het verhoogt de overlevingskansen aanzienlijk,” zei gezondheidsminister Matt Hancock tegen Sky News. „Het vermindert de kans om te overlijden als je wordt beademd”, zei Hancock. „Het is briljant nieuws voor iedereen.”

Hij zei dat het potentieel van het medicijn voor het eerst werd opgemerkt in februari en dat er in maart positieve signalen kwamen, zodat de regering het in april begon op te kopen.