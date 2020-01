WHO overlegt donderdag over uitroepen internationale noodsituatie

CORONAVIRUS

GENÈVE (ANP/DPA) - Een speciaal comité van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) komt donderdag bijeen voor overleg over het uitroepen van een internationale noodsituatie. Het comité beraadt zich over de vraag of het in China opgedoken coronavirus kan worden bestempeld als een 'PHEIC'. Dat is de Engelse afkorting van Internationale Noodsituatie in de Publieke Gezondheid.

Het zou de zesde keer sinds 2009 zijn dat de WHO deze status aan een noodsituatie op het gebied van de gezondheid toekent. Voor een dergelijke stap moet de bedreiging van de gezondheid zeer ernstig zijn, erg plotseling, ongebruikelijk en onverwacht. Het comité maakt naar verwachting in een persconferentie rond 19.30 uur bekend of er sprake is van een 'PHEIC' of dat er meer onderzoek moet worden gedaan.