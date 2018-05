WHO optimistisch over indammen ebola

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft „sterke aanwijzingen” dat de uitbraak van ebola in Congo „onder controle gebracht kan worden”. De organisatie ziet de nieuwe uitbraak van het dodelijke virus op dit moment niet als een internationale noodsituatie. Vanaf zondag gaan hulpverleners mensen in risicogebied inenten met een experimenteel vaccin.

Volgens een noodcomité van de WHO zijn internationale reis- of handelsbeperkingen op dit moment onwenselijk. De WHO liet eerder op de dag weten dat het risico op verdere verspreiding binnen Congo „zeer hoog” is. Vooral omdat een geval van ebola is bevestigd in de stad Mbandaka, een „groot stedelijk centrum op grote nationale en internationale routes over rivieren, wegen en binnenlandse vluchten”.

Vermoedelijk zijn tot nog toe 25 mensen overleden als gevolg van het virus, maar of zij echt allemaal aan ebola zijn gestorven staat nog niet onomstotelijk vast.