WHO: nieuw dagrecord aan coronabesmettingen

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft een record aan wereldwijde coronabestemmingen geregistreerd van 581.679 in één etmaal. Dat waren er in de periode van vrijdag op zaterdag ruim 24.000 meer dan het oude dagrecord, geregistreerd op 31 oktober. Afgelopen etmaal zijn wereldwijd circa 8900 mensen bezweken door toedoen van het virus, meldt de WHO.

Sinds de uitbraak van het coronavirus is volgens de WHO al bij meer dan 48,5 miljoen mensen een besmetting vastgesteld. Experts stellen dat het aantal besmettingen nog veel hoger moet zijn dan het officiële cijfer. Meer dan 1,2 miljoen mensen wereldwijd zijn overleden aan Covid-19, de ziekte die wordt veroorzaakt door het longvirus.

In absolute getallen zijn de Verenigde Staten, India en Brazilië het zwaarst getroffen.