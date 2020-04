WHO na kritiek Trump: geldkraan nu niet dichtdraaien

De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat het onverstandig is om tijdens een pandemie de geldkraan dicht te draaien. De organisatie reageert daarmee op kritiek van de Amerikaanse president Donald Trump, die dreigde de Amerikaanse bijdrage aan de WHO stop te zetten.

Als Trump zijn dreigement doorzet, zou dat een klap zijn voor de WHO. De VS zijn de belangrijkste geldschieter van de organisatie. „We zitten nog steeds in de acute fase van de pandemie. Dit is niet het moment om het mes te zetten in de financiering”, zei de directeur Europa van de WHO.

Trump haalde deze week hard uit naar de gezondheidsorganisatie. Die is volgens hem erg op de hand van China. „Gelukkig heb ik hun advies genegeerd om de grenzen met China in een vroeg stadium open te houden”, schreef hij op Twitter. „Waarom gaven ze ons zo’n slechte aanbeveling?”

Een belangrijke WHO-functionaris verdedigde het advies om de grenzen niet te sluiten. Hij zei dat China veel deed om de uitbraak in te dammen. Hij benadrukte ook dat het aan het begin van de uitbraak, die begon in Wuhan, cruciaal was om goed samen te werken met de Chinezen.