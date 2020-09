WHO: mogelijk 2 miljoen doden voordat coronavaccin gereed is

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vreest dat er 2 miljoen mensen zouden kunnen overlijden aan het nieuwe coronavirus voordat er een effectief vaccin tegen bestaat. Volgens WHO-functionaris Mike Ryan is meer internationale samenwerking nodig om zo’n hoog dodental te voorkomen.

„Als we dat niet doen, zijn 2 miljoen doden niet alleen voorstelbaar, maar vrees ik erg waarschijnlijk”, zei Ryan, hoofd van het noodprogramma van de WHO, vrijdag in een persconferentie.

Op het moment zijn zo ver bekend wereldwijd bijna 1 miljoen mensen gestorven aan de gevolgen van Covid-19, de ziekte die door het longvirus wordt veroorzaakt. Het nieuwe coronavirus stak eind vorig jaar de kop op in de Chinese miljoenenstad Wuhan en verspreidde zich in enkele maanden over de hele wereld.