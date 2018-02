WHO: Miljard kinderen ondervinden geweld

Tot een miljard kinderen ter wereld ondervinden volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld of worden verwaarloosd. Daarmee heeft de helft van alle twee- tot zeventienjarigen te maken, meldde de organisatie vrijdag. Tijdens een conferentie in Stockholm volgende week zoeken dertig ministers naar oplossingen voor het wereldwijde probleem.

Een vijfde van de kinderen ondervindt in zijn leven lichamelijk geweld, volgens de WHO. Een derde wordt emotioneel mishandeld en seksueel geweld treft 18 procent van de jongens en meisjes.

Kinderen die te maken hebben gehad met geweld, gaan later veelal meer roken en drinken dan kinderen die dat niet hebben meegemaakt. Ook hebben ze een grotere kans op aandoeningen als angststoornissen, depressie, kanker en hiv-besmetting.