WHO meldt recordaantal nieuwe coronagevallen

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de grootste stijging van het aantal coronagevallen tot dusver gemeld. Wereldwijd is in een dag tijd bij 338.779 mensen vastgesteld dat ze het besmettelijke virus hebben opgelopen.

Het aantal coronabesmettingen neemt vooral in Europa snel toe. Daar kwamen er volgens de WHO bijna 97.000 besmettingen bij, meer dan in de Verenigde Staten (38.904), India (78.524) of Brazilië (41.906).

Het vorige record is gevestigd op 2 oktober. Toen zijn volgens de organisatie wereldwijd 330.340 besmettingen geregistreerd. De cijfers van de WHO lopen wel achter op die van lokale overheden.

De dodelijkste dag sinds het begin van de pandemie was 17 april. Toen is wereldwijd melding gemaakt van 12.393 sterfgevallen door het virus. Dat waren er veel meer dan op donderdag, toen de WHO melding maakte van de dood van 5514 patiënten.