WHO: later op de dag „meer duidelijkheid” over brief van Trump

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zei dinsdag dat het niet onmiddellijk commentaar heeft op een brief van de Amerikaanse president Donald Trump, maar verwachtte later op de dag „meer duidelijkheid” en een reactie te geven.

Trump dreigde in een op Twitter geposte brief op maandag om de financiering voor de WHO definitief stop te zetten, als de organisatie niet binnen dertig dagen verbeteringen zou doorvoeren. Ook zou Trump het lidmaatschap van zijn land bij het VN-agentschap heroverwegen, voegde hij eraan toe. Hij vindt de gezondheidsorganisatie te veel een marionet van China. Ook vindt hij dat de WHO slecht werk heeft geleverd in de coronacrisis.

„Ik zag de brief, op dit moment heb ik geen reactie. We zijn druk bezig met het afronden van onze agenda voor de Algemene Vergadering”, zei WHO-woordvoerster Fadela Chaib dinsdag in Genève.