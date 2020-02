WHO komt bijeen in Genève voor aanpak coronavirus

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) buigt zich dinsdag en woensdag in Genève met honderden experts over de aanpak van het nieuwe coronavirus. Zij willen samen de juiste vaccins en behandelingen tegen het virus vinden.

„Het benutten van de kracht van de wetenschap is cruciaal om deze uitbraak onder controle te krijgen”, zei de directeur-generaal van de WHO, dokter Tedros Adhanom Ghebreyesus. „Er zijn vragen waarop we antwoorden nodig hebben. De WHO speelt hierin een belangrijke rol door de wetenschappelijke gemeenschap samen te brengen en vooruitgang te boeken in de bestrijding van dit virus.”

De bijeenkomst moet onder andere een wereldwijde onderzoeksagenda en richtlijnen voor internationale gezondheidsorganisaties opleveren.

Sinds het nieuwe coronavirus in december opdook in de Chinese stad Wuhan, heeft honderden mensen het leven gekost en meer dan tienduizenden mensen besmet. Op één na vielen alle doden in China van wie de meesten in de provincie Hubei.