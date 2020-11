WHO kijkt naar bioveiligheid andere landen na Deense besmettingen

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gaat onderzoek doen naar bioveiligheid in landen met nertsenfokkerijen nadat in Denemarken mensen besmet zijn geraakt met een gemuteerde coronavariant van nertsen. De regering daar heeft opdracht gegeven tot een landelijke ruiming van de dieren.

Maria van Kerkhove, de technisch leider van de WHO voor Covid-19, vertelde op een persconferentie in Genève dat de overdracht van het virus tussen dieren en mensen „een punt van zorg” is. Het risico is wel veel lager bij andere dieren dan nertsen, zei een andere WHO-expert.

„We werken samen met regiokantoren waar nertsenfokkerijen zijn, en kijken daar naar de bioveiligheid om besmettingen van dier op mens te voorkomen”, aldus Van Kerkhove.

In Denemarken zijn zeker 214 mensen besmet met een variant van het coronavirus dat sinds juni oorspronkelijk bij nertsen optrad. Tweehonderd van de gevallen werden ontdekt in de regio Noord-Jutland. Daar zijn een groot aantal nertsenfokkerijen.

In Nederland heeft het kabinet nog geen signalen gekregen dat het coronavirus zich heeft gemuteerd in nertsen. „Voor zover we nu kunnen overzien, is dat in Nederland niet het geval”, zei zorgminister Hugo de Jonge woensdag op vragen van de Partij voor de Dieren. Inmiddels is op meer dan de helft van de nertsenhouderijen in Nederland corona aangetroffen.