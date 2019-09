WHO: Iedere 40 seconden een zelfdoding

Iedere veertig seconden berooft iemand in de wereld zich van het leven. Zelfdoding kost daarmee volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) meer levens dan oorlogen, borstkanker, moorden of malaria.

Dat blijkt uit cijfers die de WHO maandag publiceerde. Jaarlijks verliezen gemiddeld zo’n 800.000 mensen het leven door zelfdoding, aldus de organisatie. Het is de tweede doodsoorzaak onder jongeren van 15 tot en met 29 jaar, na verkeersongevallen. Ook is meer dan de helft van de slachtoffers jonger dan 45.

Gemiddeld pleegden in 2016, het laatste jaar waar cijfers over beschikbaar waren, 10,5 op de 100.000 mensen zelfmoord. De verschillen tussen landen zijn groot. Guyana staat bovenaan de lijst, met ruim 30 slachtoffers per 100.000 inwoners. Daarna volgt Rusland.

Heb jij hulp nodig of wil je praten over zelfmoord(gedachten)? Dan kun je contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0900 0113 (24 uur bereikbaar) en 113.nl.