WHO hekelt Amerikaanse kritiek op topman Tedros

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is niet blij met vermeende Amerikaanse kritiek op topman Tedros Adhanom Ghebreyesus. De Amerikaanse minister Mike Pompeo (Buitenlandse Zaken) zou achter gesloten deuren hebben beweerd dat de WHO-chef is „gekocht” door de Chinese regering.

Pompeo zou de gewraakte uitspraak deze week hebben gedaan tijdens een bijeenkomst met Britse parlementariërs. Hij baseerde zich naar eigen zeggen op „solide inlichtingen”, maar trad daar volgens bronnen van de krant The Times verder niet over in detail. De minister zou ook hebben gezegd dat de WHO geen wetenschappelijke maar een politieke organisatie is.

De WHO kan niet bevestigen dat de minister die uitspraken inderdaad heeft gedaan, maar zegt „persoonlijke aanvallen en ongefundeerde beschuldigingen” te verwerpen. De organisatie roept landen op gefocust te blijven op de strijd tegen de coronapandemie, die wereldwijd aan honderdduizenden mensen het leven heeft gekost.

De VS zijn de belangrijkste geldschieters van de WHO, maar de relatie is verzuurd tijdens de pandemie. De regering van president Donald Trump heeft stappen gezet om uit de gezondheidsorganisatie te stappen. Die heeft de uitbraak van het coronavirus volgens het Witte Huis slecht aangepakt. Ook heeft China in de ogen van de Amerikanen te veel invloed binnen de WHO.