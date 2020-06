WHO gaat weer proeven doen met malariamedicijn voor coronavirus

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gaat weer aan de slag met proeven met het geneesmiddel hydroxychloroquine. Dat zei de WHO-chef Tedros Adhanom Ghebreyesus. Het middel zou mogelijk helpen tegen het coronavirus, maar daar is nog veel onduidelijkheid over.

Het onderzoeksproject was negen dagen lang stilgelegd uit veiligheidsoverwegingen, maar lijkt binnenkort weer hervat te kunnen worden. Hydroxychloroquine wordt gebruikt tegen malaria. Vorige maand verscheen er een artikel in medisch vakblad The Lancet waarin wetenschappers en deskundigen waarschuwen voor het gevaar van het medicijn als het wordt gebruikt tegen het coronavirus.

De Amerikaanse president Donald Trump zei eerder dat hij hydroxychloroquine neemt.