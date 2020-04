WHO: Europa telt bijna miljoen coronagevallen

Het aantal coronagevallen in Europa is gestegen naar bijna een miljoen. Daarmee heeft het continent iets minder dan de helft van de gevallen wereldwijd, aldus Europees directeur Hans Kluge van de Wereldgezondheidsorganisatie van de VN (WHO). Inmiddels zijn meer dan 84.000 mensen in Europa aan het virus bezweken.

Volgens Kluge is het aantal vastgestelde besmettingen in Europa de afgelopen tien dagen verdubbeld. De komende weken zijn „cruciaal” voor Europa wat betreft het vervolg van de crisis. Landen die maatregelen versoepelen moeten er zeker van zijn dat verdere verspreiding van het virus onder controle is, aldus Kluge.

Terwijl de meeste landen in Europa hun beperkende maatregelen verlengden, zijn er andere die juist versoepelingen doorvoeren, zoals Oostenrijk en Denemarken.