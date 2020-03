WHO: Europa nu epicentrum van uitbraak coronavirus

Europa is momenteel het epicentrum van de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bekendgemaakt. Tot vrijdag was dat China, waar de uitbraak is begonnen en ook de meeste besmettingen en doden zijn gemeld.

Het aantal dagelijkse nieuwe gevallen in Europa is hoger dan het was in China op het hoogtepunt van de uitbraak daar. De baas van de WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, zei in een persconferentie die via een videoverbinding werd gehouden dat het aantal van 5000 doden wereldwijd een „tragische mijlpaal” is.